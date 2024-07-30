Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün 67 metre uzatılması ve iki viyadükte toplamda 4 genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:00 itibarıyla başlayacak. Çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi ve 19 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Alternatif güzergahlar

Çalışmalar süresince İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler, Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabilecekler. Bu güzergah, çalışmalar tamamlanana kadar İstanbul yönü için tek alternatif yol olacak.

Çalışma Saatleri: 31 Temmuz 2024 saat 08:00'den itibaren başlayacak ve 19 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Alternatif Yollar: D-100 kara yolu, Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kullanılacak.

Sürücülere Tavsiye: Yol planınızı önceden yapın ve olası trafik yoğunluklarına karşı hazırlıklı olun.