Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın 3 Ölü, 11 Yaralı (1)

Yangın restoran bölümünde başladı

Yangın, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin restoran kısmında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başladı. Alevler hızla yayılarak tüm oteli sardı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın 3 Ölü, 11 Yaralı (2)

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Otel dolu olması nedeniyle hızlı tahliye gerçekleştirildi

Yarıyıl tatili dolayısıyla otelin dolu olduğu ve tatilcilerin derhal tahliye edildiği öğrenildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale etmeye başladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın 3 Ölü, 11 Yaralı (3)

Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Yangının ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın 3 Ölü, 11 Yaralı (4)

Çalışmalar devam ediyor

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmaların yapıldığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak incelemelere devam ediliyor.

Kaynak: İHA