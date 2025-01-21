Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için anlamlı bir karar aldı. TFF, 24-27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Ayrıca, maçlara çıkan futbol takımları siyah kol bandı takarak, trajedinin acısını paylaştıklarını gösterecekler.

TFF'den başsağlığı mesajı ve duygusal destek

TFF, resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ile yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlarken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Futbol camiası, bu anlamlı hareketle hem kayıpları anıyor hem de milletin acısına ortak oluyor.