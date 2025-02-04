Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’yi yasa boğan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

Tanju Özcan’dan flaş hamle

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, basına yansıyan belgelerin ardından Başkan Tanju Özcan’ın Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan’ı görevden aldığı iddia edildi. Arslan’ın kendisine telefonla ulaşıldığında görevden alındığını doğruladığı belirtildi.

Belediye denetim yapmamış mı?

Yangının ardından açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, Grand Kartal Oteli’nin Bolu Belediyesi’nin yetki alanı dışında olduğunu ve belediye tarafından herhangi bir yangın denetimi yapılmadığını söylemişti. Ancak 16 Aralık 2024’te Bolu İtfaiyesi’nin otelde yangın denetimi yaptığı ve 8 asli kusur tespit ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından otel yönetiminin ilgili başvuruyu geri çekip aynı gün restoran için yangın uygunluk başvurusunda bulunduğu bilgisi basına yansımıştı.