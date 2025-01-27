Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı. Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 19’a yükseldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B’nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir’in de tutuklanmasına karar verildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19’a yükseldi.

Otel kapatıldı

Öte yandan Gazelle Otel’den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, altı kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı.

78 can kaybı

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, ancak 11 saat sonra söndürülebildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığından can kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yangında yaralananların taburcu edildiğini, altı kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.