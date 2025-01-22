21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de başlayan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri netleşmeye başlarken, faciada tanınmış isimler ve genç isimler dikkatleri çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otelde 238 misafirin bulunduğunu belirtti.

Bir aileden 14 kişi hayatını kaybetti

THY çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve toplamda 14 kişi ile gittiği geniş ailesiyle birlikte hayatlarını kaybetti. Zehra Sena Gültekin’in annesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde helallik aldığı öğrenildi. Gültekin ailesinin acı kaybı, THY tarafından da doğrulandı. Gültekin’in aynı zamanda Boğaziçi Yöneticiler Vakfı kurucusu Bilal Gültekin’in eşi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan’ın eşi ve kızı da yangında hayatını kaybetti.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın, yangında yaşamını yitirenler arasında.

Sözcü gazetesi yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva ve çocukları Ala Dora ile Yüce Ata Türkmen de yaşamını yitirdi. Türkmen’in kızı Ala’nın son sosyal medya paylaşımında, yangından dolayı mahsur kaldığı ve acil yardım çağrısı yaptığı belirlendi.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesi, TED İstanbul Koleji’nden Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

MEF Üniversitesi öğrencisi Mehmet Cem Doğan ve ailesi de yangın kurbanı oldu. Üniversite, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımlayarak Doğan ailesinin kaybı nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği üyelerinden Can Tokcan ve kardeşi Atıl Enis Tokcan ile birlikte çocukları da yaşamını yitirdi. Can Tokcan, aynı zamanda Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Tarsus Amerikan Koleji, mezunlarından Nihat Arıkan'ın torunu Ömür Kotan ve mezunlarından Mert Doğan, eşi Duygu Doğan, çocukları Mavi ile Doğa Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ortodontist Yasemen Boncuk Tüzgiray, eşi Dr. Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ve Demir de yaşamını yitirdi. Haberi Yasemen Boncuk Tüzgiray’ın mesai arkadaşı Diş Hekimi Burak Hasar duyurdu.

24 yaşındaki Mardinli Dilara Ermanoğlu da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Otel yangınında nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz ve eşi Habibe Çetiz de yaşamını yitirdi. Sömestir tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu da hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisinin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Dr. Çetiz 45 yaşındaydı ve 2015’de GATA Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alarak nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamıştı.

Otelin çalışanlarından aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybedenler arasında.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, olay yerinde yapılan incelemeler ve DNA çalışmaları ile kimlik tespitleri hızla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adli tıp kurumlarının kimlik tespit çalışmalarını sürdüğünü belirtti.