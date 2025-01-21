Türkiye, Bolu Kartalkaya’daki bir kayak merkezinde çıkan yangın faciasıyla sarsıldı. Yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, ünlü köşe yazarı Nedim Türkmen de hayatını kaybedenler arasındaydı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’da bir kayak merkezindeki otelde gece saatlerinde çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı. Olayda 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yangın sırasında otelde konaklayanlar arasında bulunan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen de bu acı olayda ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Türkmen’in ölümü, kamuoyunda büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Nedim Türkmen kimdir?

Nedim Türkmen, mali hukuk ve vergi uzmanlığıyla tanınan bir isimdi. 1 Mayıs 1966’da Ordu’da doğan Türkmen, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Türkiye’de vergi ve mali hukuk alanında önemli çalışmalar yürüten Türkmen, akademik kariyerinin yanı sıra Sözcü Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Akademik ve mesleki kariyeri

Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürüten Nedim Türkmen, aynı zamanda BloombergHT’de ekonomi yorumları yaparak geniş bir kitleye hitap ediyordu. Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak da hizmet veren Türkmen, vergi ve mali hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınıyordu. Türkmen, akademik hayatının yanı sıra spor dünyasında da önemli bir yer edinmişti. 2009 yılında Orduspor Kulübü Başkanı olarak seçilen Türkmen, Orduspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vererek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yangının ardından oteldeki duruma dair yetkililer inceleme başlattı. Nedim Türkmen’e ve ailesine ulaşılamadığı sabah saatlerinden bu yana merakla beklenen haber, büyük bir üzüntüyle açıklandı. Türkmen’in ailesiyle birlikte otelde hayatını kaybettiği doğrulandı. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiş olsa da otel yetkilileri ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.