Bolu’da, 30 Aralık 1993 tarihinde okul müdürünün şiddetinin ardından komaya giren İbrahim Akkaş, 31 yıl süren çileli yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Akkaş, bitkisel hayata girerek yatağa bağımlı yaşamını sürdürmüştü.

Olayın başlangıcı

Olay, 30 Aralık 1993 tarihinde Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana geldi. Mengen Lisesi’nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldü. Daha sonra okul müdürü Zihni Yetkin tarafından şiddete uğradı.

Şiddet sonrası sağlık durumu ciddileşti

Başına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan Akkaş, okul yetkililerinin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akkaş, acilen ameliyat edilerek 6 ay boyunca hastanede kaldı. Ameliyat sonrası bitkisel hayata giren Akkaş, felç kalarak yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı.

Okul müdürüne hapis cezası verildi

İbrahim Akkaş’ın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, okul müdürü Zihni Yetkin ve öğretmen Erdal Yüce yargılandı. Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi, ancak cezası ertelendi. Okul müdürü Zihni Yetkin ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 4 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

31 yıl sonra yaşam mücadelesi son buldu

İbrahim Akkaş, uzun yıllar boyunca annesi ve babasının bakımıyla yaşamını sürdürdü. Kasım ayında durumu ağırlaşan Akkaş, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.