Bolu'da 66 Kişi Hayatını Kaybetti Otelin Yangından Önceki Ve Sonraki Hali

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece yarısı korkunç bir yangın çıktı. Saat 03.30 sıralarında 12 katlı Grand Kartal Otel'de başlayan yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. O anlarda otelde 237 kişi konaklıyordu ve yaşanan panik ortamında bazı konuklar camdan atlamak zorunda kaldı. Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sonrası otelin görüntüleri de ortaya çıktı. Öncesinde turistlerin tatil yaptığı güvenli bir otel olarak bilinen Grand Kartal Otel'in yangın sonrası hali, tüyler ürpertici.

Yangın anı

Sömestr tatili nedeniyle otelde yoğunluk artmıştı. Yangının başlamasıyla panik içinde kaçmaya çalışan konuklar, bazıları ne yazık ki pencerelerden atladı. Acil durum ekipleri ve sağlık personeli hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti, ancak yangının büyüklüğü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. 51 kişi ise yaralandı.

Adli soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman bilirkişilerden oluşan 5 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini duyurdu. 4 kişi gözaltına alındı, bunlar arasında otel işletme sahibi de bulunuyor.

Bakanın taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisindeyim" ifadelerini kullandı.

Otelin Yangından Önce ve Sonra Görüntüleri

Yangın sonrası otelin görüntüleri de ortaya çıktı. Öncesinde turistlerin tatil yaptığı güvenli bir otel olarak bilinen Grand Kartal Otel'in yangın sonrası hali, tüyler ürpertici.