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Kazada otomobilde sıkışan sürücü Cem Y, eşi Nurdagül Y. ile çocukları Melek, Zeynep ve Mert Y. ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

TDV gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarını ziyaret etti

TDV gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarını ziyaret etti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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