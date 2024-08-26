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Damadın önünü küçük çocuk kesti

Bolu'nun Yazıören köyünde düzenlenen düğün, damadın yürüyüşü sırasında ilginç bir olayla kesintiye uğradı. 10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, damadın önünü el arabasıyla kesti.

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"El arabasını parayla doldur"

Küçük çocuk, damattan el arabasını 300 lira ile doldurmasını istedi. Damadın para vermesiyle çocuk ikna oldu ve geçiş sağlandı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Düğün sırasında eğlenceli anlar

Damat, arkadaşlarının pişti oyunu oynayarak para topladığı düğün yolu, Vedat'ın el arabasıyla kesildi. Olay, köydeki düğün eğlencesine renk kattı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz