Damadın önünü küçük çocuk kesti

Bolu'nun Yazıören köyünde düzenlenen düğün, damadın yürüyüşü sırasında ilginç bir olayla kesintiye uğradı. 10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, damadın önünü el arabasıyla kesti.

"El arabasını parayla doldur"

Küçük çocuk, damattan el arabasını 300 lira ile doldurmasını istedi. Damadın para vermesiyle çocuk ikna oldu ve geçiş sağlandı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Düğün sırasında eğlenceli anlar

Damat, arkadaşlarının pişti oyunu oynayarak para topladığı düğün yolu, Vedat'ın el arabasıyla kesildi. Olay, köydeki düğün eğlencesine renk kattı.