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Bolu'da beyaz et üretimi yapan firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde dün işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edilmişti.

Öte yandan AFAD ekiplerinin sızıntı sonrası fabrikada yürüttüğü gaz tahliye çalışmasının da tamamlandığı öğrenildi.

Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde amonyak gazı sızıntından etkilenen 18 işçinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

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