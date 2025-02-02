Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ikiye bölündü. Kazada, otomobilin sürücüsü mucize eseri yara almadan kurtulurken, diğer araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu istikametine giden İrfan Yazgan yönetimindeki 54 YD 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan Savaş yönetimindeki 14 GC 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İrfan Yazgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü ve hurdaya döndü. Diğer otomobil ise savrularak yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı.

Yara almadan kurtuldu, diğer sürücü yaralandı

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İrfan Yazgan, otomobilinin ikiye bölünmesine rağmen mucize eseri yara almadan kurtulurken, diğer otomobilin sürücüsü Turan Savaş yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan Savaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.