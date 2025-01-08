Bolu’nun Taraklı-Göynük kara yolunda meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle bir otomobil takla attı. Sürücü, çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve kazayı yara almadan atlattı.

Gizli buzlanma tehlikesi

Olay, Taraklı’dan Göynük’e doğru seyir halinde olan 54 LG 766 plakalı otomobilin, Kumcuk köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp takla atmasıyla meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin kontrolünde yara almadan kurtuldu.

Ekipler hemen müdahale etti

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta kontrol amaçlı müdahale yapıldı. Kazada hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.