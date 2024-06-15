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Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası nca kaydedildi.

Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan ve dün doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesine, kazaya karışan otomobilde bulunan yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye götürüldü.

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