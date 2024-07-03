Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan kazada, A.F.T. (20) yönetimindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, Gerede mevkii Asım Çavuşoğlu Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Olay yerine hızlı müdahale

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Peker (20) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü A.F.T. ve araçta bulunan S.B. (16), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.F.T.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, ancak S.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.