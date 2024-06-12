Bolu'nun Kuzören köyü mevkiinde yaşanan trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, D-100 kara yolunda seyir halindeyken kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Kuzören köyü mevkiinde, 34 GYD 486 plakalı bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attığı belirtildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını belirttiler. Kazanın nedeni ve sorumlularıyla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütülüyor.