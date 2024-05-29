İddiaya göre, öğle yemeğini yedikten sonra okula gitmek üzere evinden çıkan G.A., Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Sol kolundan yaralanan G.A., hızla evine kaçıp ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi. Yaralı kız öğrenci, daha sonra ailesi ve polis ekipleri eşliğinde saldırıya uğradığı yeri gösterdi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yaralı öğrenci G.A., tedavi edilmek üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın failini yakalamak için çalışmalar sürüyor.