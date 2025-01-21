Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek altı savcının görevlendirildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Kartalkaya’ya gittiği öğrenildi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

“Dördüncü katta başladı”

TRT Haber'e konuşan Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, toplam kapasitenin yarısının dolu olduğu ve 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, şunları söyledi:

“Kartalkaya'nın Bolu il merkezine uzaklığı itfaiye araçları için yaklaşık 1 saat 15 dakika mertebesinde. Buzlanmanın da yaşandığı bir mevsimdeyiz. Ama arkadaşlarımız hızlıca bölgeye intikal etti ve yangına müdahale etti. İlk tespitimiz, dördüncü kattaki restorandan yangının başlayıp yukarılara doğru yayıldığı yönünde. Hızlı ilerlemesine kaplama malzemesi sebep olmuş olabilir. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkmışlar. İlk müdahaleyi yapan AFAD. Onlar gelip vatandaşlarımızı tahliyeye başlamışlar. Vatandaşlarımız burada bulunan komşu otellerde şu anda misafir ediliyorlar.”

“Komşu otel tedbiren boşaltıldı”

Vali Aydın, yangın sadece bir oteli etkilediğini belirterek “Otele yaklaşık 100 metre mesafede bir başka otelimiz daha var. O oteli tedbiren boşalttık, orada bir problem yok. Vatandaşlarımızı civar otellerde tedbiren misafir ediyoruz. Onun dışında yangının etkileyeceği başka bir otel ya da yapı söz konusu değil. İki otelin ortak otoparkındaki araçlar için tedbirler alındı. Oradaki araçları tek tek çekici marifetiyle çekmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahra hastanesi kuruldu

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı. Bölgede bir sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini belirterek, “Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan dört otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Bakan Tunç: Altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Yangına müdahale sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, altı Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Bakan Işıkhan: Dört başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Işıkhan, “Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere dört başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Bakanlar bölgeye gidiyor

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gidiyor.

Özel'den baş sağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.