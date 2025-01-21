CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki bir kayak merkezindeki otelde en az 10 kişinin öldüğü ve en az 32 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak “Bugün yasın günüdür, orada yaşanan büyük felaketin de sorumluları var, hepsinin konuşulacağı günler, saatler gelecek” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın nedeniyle bugünkü grup toplantısını iptal ederken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde konuştu.

Yangını dolayısıyla bölgeye gitmek üzere heyet görevlendiren Özel, ilk önce adliyeye sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için Çağlayan Adliyesi'ne, ardından da Bolu'da yangın bölgesine gideceğini açıkladı.

Açıklamasında “Yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda bakanlardan hepimizi üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim” diyen Özel, şöyle konuştu:

“Maalesef Türkiye artık bir güne, bir yasın sığmadığı, birden çok acıların yaşandığı bir ülkeye dönüştü. Acımız, öfkemiz çok büyük. Türkiye'yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız. Böyle bir günde kimseye üzülmeyin diyemez, acı çekilecek, yas tutulacak, bazı şeyler ertelenecek. Ama emin olun öfkemiz birikiyor ve bundan sonrasına ilişkin yüz yıl önce en umutsuz günlerde umudunu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti CHP. Önümüzdeki süreçte de kimse pes edeceğimizi düşünmesin. Bugün yasın günüdür, orada yaşanan büyük felaketin de sorumluları var, hepsinin konuşulacağı günler, saatler gelecek.”

“Önce Çağlayan’a sonra Bolu’ya gideceğim”

Dün akşam Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sürecini değerlendiren Özel, “CHP'ye ve Türkiye'ye her gün yaşatılan yeni acılar, yeni baskılar, yeni haksızlıklar, yeni yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek bir yeni başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Siyasetin sıcak gündemine girme günü değil ama gün, yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları unutma günü de değil. İl başkanlarımla değerlendirme yaptıktan sonra buradan ayrılıp Çağlayan Adliyesi'ne gideceğim. Sonra Bolu'ya gideceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek” dedi.

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasını ise “İstanbulluların bir araya gelip kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri'de, her gün yeni bir saldırı, yeni bir acı” diye yorumladı.