Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde yaya geçidinde eşi ve bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan bir vatandaş, hızla yaya geçidine giren otomobil sürücüsüyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Bebek arabalı vatandaşı az daha eziyordu

Olayda, yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşın eşi ve bebek arabasıyla birlikte tehlikeye atılmasının ardından otomobil sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma hızla şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine yumruklar attı.

Trafik kilitlendi

Kavga nedeniyle trafik akışı tamamen durdu, bu da bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Olay yerine gelen vatandaşlar, kavga eden iki tarafı sakinleştirerek olayın daha fazla büyümesini engelledi.