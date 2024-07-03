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A.F.T'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, yaralı S.B'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki S.B. (16) ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Peker 'in (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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