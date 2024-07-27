Bolu-Karacasu kara yolunda meydana gelen olayda, Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen sürücüler büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Orta refüjde otlayan ineklerden biri, yolun ortasına geçti ve iki şeritli yol üzerinde araçlara aldırış etmeden ilerlemeye başladı. Yolun ortasında gezen büyükbaş hayvan, sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Olayla ilgili yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Yol kenarındaki alanların daha iyi korunması ve hayvanların kontrol altında tutulması için ek tedbirler alınacak.