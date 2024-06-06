BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Mümkün Projesi kapsamında "bi festihal mümkün" etkinliği düzenlendi Mümkün Projesi kapsamında "bi festihal mümkün" etkinliği düzenlendi

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: aa