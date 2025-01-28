Biri, "nasıl da kitabına uydurdum aferin bana” diye BÖBÜRLENMİR.. Diğeri, “Nasıl hallettim çetrefilli bir işi” diye ne kadar "kurnaz" olduğunu düşünür.

Hedeflenen ne? Bir otelin yangın güvenliği için harcayacağı paranın otelin kasasında kalması. Bu kadar ucuz ama bir o kadar da ölümcül.

Uzmanların hesabına göre, yangın güvenliği için harcanacak tutar otelin büyüklüğüne göre 1 ile 3 milyon lira arasında değişiyor. Peki bu otelin günlük kazancı ne kadar dersiniz? Sezon ortasında tam 9 milyon lira. Evet, yanlış okumadınız: Günlük kazancı 9 milyon lira!

Ve bu kadar para kazanan bir işletme, bir kerelik harcamadan kaçınıyor. 1 milyon lira tasarruf etmek için her şeyi riske atıyor. Sonuç: 78 insanın hayatı.

Olayın perde arkasını biraz açalım. Kartalkaya’daki söz konusu otelin yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri var. Bunun üzerine otel yönetimi, Bolu Belediyesi’ne dilekçe veriyor.

Belediye harekete geçiyor, denetime geliyor ve yapılması gereken tam 8 eksik tespit ediyor. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi ilerliyor.

Ama işte o noktada, devreye "kurnazlık, işbilirlik belki de daha fazlası" giriyor.

Otel müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısını arıyor. "Yardım" istiyor.

Başkan Yardımcısı ise kendince bir çözüm sunuyor: “Dilekçeyi geri çekersen, hiçbir şey olmamış gibi davranırız.”

Müdür tam da söyleneni yapıyor. Dilekçeyi geri çekiyor ve denetimden kurtuluyor.

Ancak, 18 eksiklik hala yerinde duruyor.

Sezon açılıyor, misafirler kabul ediliyor. Ve ne oluyor? Bir gece, herkes uykudayken otelde yangın çıkıyor.

Sonuç: 78 ölü.

İşgüzar otel müdürü ve "yardımsever" Başkan Yardımcısının kurnazlıkla, işbilirlikle, belki de başka nedenlerle başlattığı zincir, tam 78 canın hayatına mal oluyor.

Denetimden kim sorumlu, belediye mi yoksa bakanlık mı? Boşuna tartışmayın. 78 can gittikten sonra bunun ne önemi var?

Öncelikli mesele, bu rüşvet ve kurnazlık düzenini kökten yok etmek. Eğer bu yozlaşmayı bitirmezsek, daha çok canımız yanacak. Çünkü bu sistem, vicdanını kaybedenlerin sistemidir.

Ve vicdanını kaybedenler, yangının dumanında yok olup giden hayatları asla göremez.

GÜNÜN SÖZÜ

Kimse kimseye babasının hayrına yol göstermiyor!