Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı. Grand Kartal Hotel’in restoran kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının ardından başlatılan soruşturmada, 9 kişi gözaltına alındı ve DNA testlerinin sürdüğü bildirildi.

“En fazla 10 gün içinde biz bu işi bitiririz.”

Yangının ardından, yangın güvenliği ve denetleme sorumluluğunun kimde olduğu merak edilmeye başlandı. Bolu Belediyesi mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı mı bu denetimden sorumluydu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu soruya yanıt vererek, soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağına dair güvence verdi: “En fazla 10 gün içinde biz bu işi bitiririz.”

Soruşturma ve gözaltılar devam ediyor

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve yangın güvenliği eksiklikleri üzerinde duruluyor. Bakan Yerlikaya, konunun ciddiyetle ele alındığını ve tüm detayların kısa süre içinde netlik kazanacağını söyledi.