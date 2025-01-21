Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" hattından bilgi alabileceğini duyurdu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın herkesi derinden üzdü. Yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere 51 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralananların yakınlarının nasıl bilgi alabileceğini açıkladı. Bakanlığın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz."