İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden gündeme gelen, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında beş şüpheli hakkında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezindeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘Kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında biri İstanbul'da olmak üzere toplam beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde dört şüpheli, İstanbul'da bir şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup burdan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Tunç: Ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez” diyen Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.”