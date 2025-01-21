Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde bu gece meydana gelen büyük yangın, facia ile sonuçlandı. İlk belirlemelere göre, yangında 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, otelde bulunan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Türkmen’in, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kartalkaya'da büyük felaket

Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangın, gece saatlerinde hızla büyüdü ve oteldeki misafirleri etkisi altına aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otelde bulunan 66 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 51 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın sırasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen’in de ailesiyle birlikte otelde olduğu bildirildi.

Ünlü Gazeteci Gürkan Hacır’dan acı açıklama

Gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazeteci ağabeyimiz Nedim Türkmen’i kaybettik” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu. Türkmen’in kaybı, Türk medya dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Türkmen’in yakınlarına başsağlığı dilendi.

Yangının nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.