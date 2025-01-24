Türkiye Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele, her iki takım için de 3 puan anlamına geliyor. Son 5 maçında dengeli bir performans sergileyen her iki takım da galibiyet peşinde.
Takımların durumu
Boluspor, 31 puanla 6. sırada yer alırken, evinde Gençlerbirliği'ni yenip yükselişini sürdürmek istiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Gençlerbirliği ise 30 puanla 11. sırada bulunuyor. Deplasmanda, 3 puanı hedefleyen takım son 5 maçında aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 25 Ocak 2025 Cumartesi
- Saat: 13:30
- Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2
- Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
- Hakem: Arda Kardeşler
- Yan Hakemler: Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik
Kaynak: HABER MERKEZİ