Türkiye Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele, her iki takım için de 3 puan anlamına geliyor. Son 5 maçında dengeli bir performans sergileyen her iki takım da galibiyet peşinde.

Takımların durumu

Boluspor, 31 puanla 6. sırada yer alırken, evinde Gençlerbirliği'ni yenip yükselişini sürdürmek istiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği ise 30 puanla 11. sırada bulunuyor. Deplasmanda, 3 puanı hedefleyen takım son 5 maçında aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 25 Ocak 2025 Cumartesi

Saat: 13:30

Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakem: Arda Kardeşler

Yan Hakemler: Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik