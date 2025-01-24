Türkiye Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele, her iki takım için de 3 puan anlamına geliyor. Son 5 maçında dengeli bir performans sergileyen her iki takım da galibiyet peşinde.

Takımların durumu

Boluspor, 31 puanla 6. sırada yer alırken, evinde Gençlerbirliği'ni yenip yükselişini sürdürmek istiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Gençlerbirliği ise 30 puanla 11. sırada bulunuyor. Deplasmanda, 3 puanı hedefleyen takım son 5 maçında aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 25 Ocak 2025 Cumartesi
  • Saat: 13:30
  • Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2
  • Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
  • Hakem: Arda Kardeşler
  • Yan Hakemler: Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik
Kaynak: HABER MERKEZİ