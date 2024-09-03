Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde define arayan iki kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalandılar

Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yedikapı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren Jandarma ekipleri, bölgedeki şüpheli hareketleri fark etti. Jandarma ekipleri, iki şahsın devriye aracını gördükten sonra şüpheli hareketler sergilediklerini ve bir şahsın yere bir cisim attığını gözlemledi. Hemen müdahale eden ekipler, şahısların yanına giderek kimliklerini belirledi.

Şahısların define arama faaliyetleri açığa çıktı

Şahıslar, yapılan görüşmede define aramak için bölgede bulunduklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan detaylı incelemede define aramak amacıyla kullanılan çeşitli malzemelere ulaştı. Şahısların yanında bulunan ekipmanlar arasında 1 adet el dedektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet L şeklinde bakır çubuk, 1 adet keser, 1 adet kürek ve 1 adet kazma bulundu.

Adli süreç başlatıldı

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve şahıslar hakkında yasal işlemler devam ediyor.