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Operasyonda gözaltına alınan M.S., O.Ç., R.K., A.U. ve E.Y. hakkında adli işlem uygulandı.

Jandarma, Dişli beldesinde uyuşturucu madde kullanıp satıldığı tespit edilen adreslerde dedektör köpekle arama gerçekleştirdi. Ekipler, 3 bin 200 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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