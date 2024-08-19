Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma, Dişli beldesinde uyuşturucu madde kullanıp satıldığı tespit edilen adreslerde dedektör köpekle arama gerçekleştirdi. Ekipler, 3 bin 200 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.S., O.Ç., R.K., A.U. ve E.Y. hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: DHA