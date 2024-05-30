İSTANBUL (AA) - Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışlarında BOM Karting takımı üç farklı kategoride dört sporcusuyla rekabet etti.

Borusan'dan yapılan açıklamada, Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışlarında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting takımından Zayn Sofuoğlu podyuma çıkmayı başardı. Sofuoğlu, TOSFED Micro Destek Kupası'nda üçüncü oldu.

Tuzla Karting Park Pisti'nde gerçekleşen yarışlarda mini kategoride, BOM Karting sporcuları Efe Ayhan ve Rüzgar Evci iki günü de istedikleri basamaklarda bitiremedi.

Efe Ayhan hafta sonunu 10'uncu, son yarışta aracının benzin hortumunun yerinden çıkması nedeniyle yarışa veda eden Rüzgar Evci ise buna rağmen 2'nci ayak yarışlarını 12'nci olarak bitirmeyi başardı.

Senior kategori sporcusu Sarp Arhan Or, yarışın ikinci ayağında aldığı temasla bir yarışı bitirememesine rağmen hafta sonunu 13'üncü olarak tamamladı.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları 22-23 Haziran'da İzmit Körfez Pisti'nde yapılacak.