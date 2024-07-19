Bodrum'un Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bulunan Kargı Caddesi, ana su hattında yaşanan patlama nedeniyle suyla dolup taştı, vatandaşlar yolda zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bulunan Kargı Caddesi, ana su hattında meydana gelen patlama sonucu sular altında kaldı. Patlamanın etkisiyle bir evin bahçesi tamamen suyla doldu.

Olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek patlamanın olduğu noktada müdahalede bulundu. Ana su hattının vanası kapatılarak su akışı kontrol altına alındı ve boru tamir çalışmaları başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle caddede trafik durduruldu ve vatandaşlar yolda ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, Kargı Caddesi'ne bir gün boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. Patlama sonucu tonlarca su israf olurken, belediye ekipleri onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, patlamanın olduğu ana su hattının onarımı için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Onarım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte su kesintisinin sona ereceği belirtiliyor.

Patlama sonucu meydana gelen su sızıntısı, çevresel etkilerin yanı sıra büyük bir su israfına neden oldu. Yetkililer, suyun boşa gitmesini önlemek ve onarımları hızlıca tamamlamak için çalışıyor.

Kargı Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle cadde üzerindeki trafik tamamen durduruldu. Vatandaşlar, yolun kapalı olması nedeniyle yürüyerek veya alternatif güzergahları tercih ederek seyahat etmek zorunda kaldılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, onarım çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyor. Yerel halk, su kesintisi süresince belediyenin açıklamalarını takip ediyor.