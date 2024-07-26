Fransa ve İsviçre'nin ortak kullanımına açık olan Basel-Mulhouse Havalimanı, sabah saatlerinde gelen bomba ihbarı üzerine acil olarak boşaltıldı. Fransız polisi, havalimanının güvenlik nedeniyle kapatıldığını ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Sabah saatlerinde gelen bomba ihbarı üzerine, Basel-Mulhouse Havalimanı’nda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Havalimanının tüm terminal binaları ve çevresi, polis ekipleri tarafından hızla boşaltıldı. Yolcular ve çalışanlar, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Fransız polisinin, havalimanı çevresinde geniş çaplı bir tarama ve arama gerçekleştirdiği bildirildi. Bomba imha ekipleri, şüpheli paketler ve olası tehditleri değerlendirmek üzere olay yerinde bulunuyor. Havalimanı çevresindeki yollar ve ulaşım hatları da kapatıldı.

Havalimanının kapatılması, birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Yolcular, havalimanının yeniden açılmasıyla ilgili güncellemeleri hava yolu şirketlerinden ve resmi açıklamalardan takip edebiliyor.

Havalimanının güvenlik taramasının tamamlanmasının ardından yeniden açılması bekleniyor. Yetkililer, operasyonların güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından havalimanının normal işleyişine dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.