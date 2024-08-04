Son dönemdeki "Aferin Sana" adlı yeni şarkısıyla dikkat çeken Demet Akalın, Kıbrıs'a uzun bir aradan sonra dönüş yaptığını ve havalimanındaki değişikliklerden memnun olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin, Akalın’ın kilo vermesiyle ilgili sorusu üzerine, Akalın, "Evet, ufak bir operasyon geçirdim ve ilaçlar nedeniyle kilo aldım. Şimdi iyiyim; spor ve diyet programıma devam ediyorum," şeklinde yanıt verdi.

Gelecekte iş birliği olabilir

Hande Yener'in sahnesini ziyaret eden Akalın’a, Yener ile bir düet yapıp yapmayacağı soruldu. Akalın, “Şu an için böyle bir planımız yok. Belki ilerleyen yıllarda olabilir,” diyerek düet konusunda kesin bir bilgi vermedi. Akalın, iki yıldızın gelecekte olası bir iş birliği için kapıyı açık bıraktı.