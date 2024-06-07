Bu iddia, Akşener'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortaya çıktı ve siyasi kulislerde tartışma yarattı.

Kaynağın İddiaları

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda bu iddiayı gündeme getirdi. Uğuroğlu, program sırasında bir İYİ Parti milletvekilinden aldığı mesajı paylaştı. Mesajda, Akşener'in Bahçeli ile bir görüşme yapacağı belirtiliyordu.

Görüşmenin Ayrıntıları

Görüşme Teklifi: Akşener ile Bahçeli arasındaki görüşme önerisinin kimin tarafından geldiği netlik kazanmadı. Bu önerinin Erdoğan'dan mı yoksa Akşener'den mi geldiği henüz belirsiz.

Erdoğan ile Görüşme: Akşener'in Erdoğan ile yaptığı görüşmede Bahçeli'nin adının geçtiği belirtiliyor.