Olay, Donetsk bölgesindeki Toretsk kentinde meydana geldi. Rusya’nın düzenlediği bombardımanda bir şarapnel parçası, Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nde Şef Yardımcısı olarak görev yapan Vlasenko’ya isabet etti. Ağır yalanan Vlasenko, çalışma arkadaşları tarafından ambulansa taşındı. Vlasenko’nun hayatını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ambulans kamerasınca kaydedilen görüntüde, çalışma arkadaşlarının Vsalenko’ya müdahale ettiği görüldü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, hastaneye kaldırılan Vsalenko’nun hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu.