İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye'nin yatırımı BonVeno, İstanbul'daki 20'nci mağazasını Kadıköy Koşuyolu'nda açtı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'nin yeni nesil mağazacılık girişimi BonVeno, Koşuyolu'nda açtığı mağazayla İstanbul'da 20 farklı konumda kullanıcılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, mahalle aralarında farlı bir alışveriş deneyimi başlattıklarını belirterek, BonVeno'yla market alışverişini yeme-içme çözümleriyle birleştirdiklerini kaydetti.

Bostancıdan Galata'ya, Tuzla'dan Beşiktaş'a, Göktürk'ten Kalamış'a kadar İstanbul'un birçok noktasında mağazaları bulunduğuna işaret eden Özkan, 5 yıl içerisindeki hedeflerinin binden fazla mağaza açmak olduğunu aktardı.

Metro Türkiye'nin kalitesini ve güvencesini arkalarına alarak hızlı bir büyüme gösterdiklerine dikkati çeken Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"2 bin 500'den fazla ürün çeşidi sunduğumuz BonVeno ile çok çeşitli ürünlerin yer aldığı alışveriş listesinin, farklı noktalara uğramadan tek bir markette, üstelik uygun fiyatlarla bulunabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Müşterilerimizin burada çeşit çeşit temel market ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp yeme içme çözümlerine de kolayca ulaşmasını ve böylece alışverişlerini keyifli bir molaya dönüştürmesini sağlıyoruz. Müşterilerimiz meyve sebze, taze et, donuk ürünler gibi temel gıda ürünlerine yüzde 100 izlenebilirlik güvencesinin yanı sıra uygun fiyatlarla ulaşıyor. Sunduğumuz ürün kalitesinin yanı sıra güleryüzlü çalışanlar ile temiz ve düzenli bir mağazada sunduğumuz keyifli alışveriş deneyimi de müşterilerimiz tarafından çok beğenildi."

Şirket, 350 milyon lira yatırımla yıl sonunda mağaza sayısını 50'ye, çalışan sayısını da 400'e çıkarmayı hedefliyor.