İSTANBUL (AA) - BonVeno, 17 Temmuz Dünya Sosisli Günü'nde Bir Alana Bir Bedava kampanyası düzenleyecek.



Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, hem market ürünlerini hem de her öğün için pratik yeme-içme çözümlerini aynı çatı altında bir araya getiren BonVeno, Dünya Sosisli Günü'ne özel bir kampanya hazırladı.

BonVeno mağazalarında tüketicilerin en çok talep ettiği lezzetlerden biri olan BonVeno sosislisi, müşterilerin istediği sosa göre pratik şekilde hazırlanıyor. BonVeno sosislisini klasik sosisliden ayıran farkı ise özel olarak üretilen ve Roller Grill denilen silindir ızgaralarda pişirilmesi. Izgara lezzetinin ısıtılmış sandviç ekmeği ile buluştuğu sosisliye, ketçap, mayonez, hardal ve turşu gibi istenen seçenekler de eklenebiliyor.

Dünya Sosisli Günü'nü Bir Alana Bir Bedava kampanyası ile kutlayan BonVeno, bu pratik lezzeti 55 liradan satışa sunuyor.

BonVeno Sosislisinin yanında Cool Lime ya da Limonata tercih eden tüketiciler, 85 liralık fiyatla yine Bir Alana Bir Bedava kampanyasından yararlanabiliyor.

Kampanyalar sadece bir gün değil 17-19 Temmuz tarihlerinde tüm BonVeno mağazalarında geçerli olacak.