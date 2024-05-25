Dünyanın önde gelen online seyahat platformlarından Booking.com, Türkiye'deki faaliyetlerine ara verdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucunda, platformun Türkiye'deki operasyonları durduruldu. Bu karar, hem seyahat severler hem de turizm sektörü paydaşları arasında büyük yankı uyandırdı.

Haksız rekabet İddiaları

TÜRSAB, Booking.com'un haksız rekabet yarattığı iddiasıyla yasal süreci başlattı. Birliğe göre, platformun vergi avantajları ve rekabetçi fiyat politikaları, yerel seyahat acentelerini olumsuz etkiliyordu.

Yasal süreç nasıl işledi?

Mahkeme, TÜRSAB'ın iddialarını değerlendirerek Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, platformun Türkiye'deki kullanıcılarına hizmet vermemesini beraberinde getirdi.

Turizm sektörüne etkileri neler?

Booking.com'un Türkiye pazarından çekilmesi turizm sektöründe çeşitli etkiler yarattı. Otel ve konaklama işletmeleri önemli bir pazarlama ve rezervasyon kanalını kaybetmiş oldu. Seyahat severler ise alternatif platformlara yönelmek zorunda kaldı.

Booking.com Türkiye sitesinden mesaj

Booking.com'un Türkçe kısmından yapılan duyuruda şu anda, "Şimdilik Türkiye'de bulunan müşterilerimiz bizimle maalesef sadece yurt dışı tesisler için rezervasyon yapabiliyor. Size hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve Booking.com'la ilişkinizin devamını dileriz." ifadeleri yer alıyor.

Hollanda'da Booking.com hakkında suç duyurusu

Hollanda merkezli SOMO, The Rights Forum, Almanya merkezli Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC) ve Ramallah merkezli "Al-Haq" adlı insan hakları kuruluşları, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetleriyle işlediği savaş suçlarından sağladığı gelirleri akladığı gerekçesiyle 8 Kasım 2023'te Booking.com'u Hollanda Savcılığına şikayet etti.

STK'lerin suç duyurusuna ilişkin SOMO'nun internet sitesindeki açıklamada, Booking.com'un Filistin halkından çalınan toprakların üzerinde inşa edilen tatil evlerinin kiralanmasını kolaylaştırarak savaş suçlarından kazanç sağlanmasına aracılık yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu kazancın "kara para aklama" anlamına geldiği savunularak, "Bu pazarlamalar, uluslararası hukuku göz ardı ederek bu yerleşimlerin kurulmasını ve genişlemesini sağlayan ve uzun süredir devam eden insan hakları ihlallerinden kar elde eden yerleşimlerin suç niteliğini gizlemektedir" ifadesine yer verildi.

"Uluslararası hukuka ayrıkırıdır"

Suç duyurusunun Hollanda'daki kara parayla mücadele mevzuatına dayandırıldığı vurgulanan açıklamada, Booking.com'un Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarına dahlini sonlandırması için Hollanda makamlarının harekete geçmesi istendi.

İsrail'in, İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun Uluslararası Adalet Divanınca (UAD) belirlendiği ve Hollanda hükümeti tarafından da kabul edildiği bildirilen açıklamada, bu yerleşimlerin pazarlanmasıyla sağlanan gelirlerin Hollanda mali sistemine girmesinin "kara para aklama" anlamına geldiği savunuldu.

Booking.com nedir?

Booking.com, dünyanın önde gelen online seyahat platformlarından biridir. Kullanıcıların otel, apartman dairesi, tatil evi, hostel ve diğer konaklama seçeneklerini kolayca karşılaştırarak rezervasyon yapmalarını sağlar. 1996 yılında Hollanda'da kurulan şirket, günümüzde dünya genelinde milyonlarca konaklama birimiyle anlaşmalı olarak hizmet vermektedir.

Booking.com'un sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

Konaklama Rezervasyonu: Otel, apartman dairesi, tatil evi, hostel gibi farklı konaklama seçeneklerini listeler ve kullanıcıların bütçe ve tercihlerine uygun seçimler yapmasını sağlar.

Otel, apartman dairesi, tatil evi, hostel gibi farklı konaklama seçeneklerini listeler ve kullanıcıların bütçe ve tercihlerine uygun seçimler yapmasını sağlar. Uçak Bileti: Farklı havayolu şirketlerinin uçuş seçeneklerini karşılaştırır ve kullanıcılara en uygun fiyatlı biletleri sunar.

Farklı havayolu şirketlerinin uçuş seçeneklerini karşılaştırır ve kullanıcılara en uygun fiyatlı biletleri sunar. Araç Kiralama: Dünya genelindeki araç kiralama şirketleriyle anlaşmalı olarak kullanıcılara farklı araç seçenekleri sunar.

Dünya genelindeki araç kiralama şirketleriyle anlaşmalı olarak kullanıcılara farklı araç seçenekleri sunar. Havaalanı Transferi: Kullanıcıların havaalanından konaklama birimlerine veya diğer noktalara transferlerini kolaylaştırır.

Kullanıcıların havaalanından konaklama birimlerine veya diğer noktalara transferlerini kolaylaştırır. Gezi ve Etkinlik Rezervasyonu: Kullanıcıların seyahat destinasyonlarındaki turistik yerleri ziyaret etmelerini veya etkinliklere katılmalarını sağlar.