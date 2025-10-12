İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen 7’nci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VII), Jandarma Genel Komutanlığı için anlamlı bir açılışa sahne oldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, yarışmanın final günü için geldiği Foça’da, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

“Teşkilatımıza büyük bir yetenek kazandıracak”

Açılış töreninde konuşan Orgeneral Çardakcı, okulun Jandarma teşkilatındaki önemine dikkat çekti.

“Planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atış Okulu, Jandarma Genel Komutanlığı’na büyük bir yetenek kazandıracak bir okuldur. Bizim gibi teşkilatlarda atışın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Bunun bilinci içerisindeyiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Yerli savunma sanayii ürünleri incelendi

Açılışın ardından BORAN VII yarışma alanını gezen Orgeneral Çardakcı, yerli ve milli savunma sanayii firmalarının stantlarını ziyaret etti. Yeni nesil silah sistemleri ve teknolojiler hakkında yetkililerden bilgi alan Çardakcı, daha sonra keskin nişancı birliklerinin son gösteri atışlarını izledi.

Ziyaretinin sonunda Orgeneral Çardakcı, tabanca ile deneme atışları da yaptı.

Yarışma etapları tamamlandı

Zorlu parkurlarda gerçekleşen 7’nci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda tüm etaplar sona erdi. Yarışmada dereceye giren takımlar, düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

