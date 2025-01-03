Türkiye'de artan ekonomik zorluklarla birlikte, gücün temel enerji hizmetlerine erişimde yaşadığı gelişmeler büyüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan enerji tüketimi ve enflasyon nedeniyle, özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen abonelere günlük verilerle ilgili uyarıyı destekledi. Gürer'in yazılı soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son üç yılın dağılımını paylaştı. Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi borçları nedeniyle 42 bin 104 meskenin elektriği, 126 bin 788 meskenin doğalgazı kesildi.

Veriler şok edici boyutlarda

Bakan Bayraktar, son üç yıldaki enerji kesintilerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Elektrik ve doğalgaz borçları nedeniyle kesilen abone sayılarının yıllara göre durumu şöyle açıklandı:

Verilere göre, Türkiye genelinde 2024 yılında ilk sekiz yılda borçtan dolayı elektrik kesilen mesken sayısı 42 bin 104, doğalgaz kesilen mesken sayısı ise 126 bin 788'e ulaşmış durumda. Bu oranlar, vücudun artan enerji faturalarının karşı karşıya olduğu büyük bir zorlukların yaşadığını ortaya koyuyor.

Kaçak elektrik kullanımı ve sektörel sorunlar

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, göçmenlerin kaçak elektrik kullanımıyla ilgili verileri gizlediğini belirterek, "Kaçak elektrik kullanımı sonuçları tüm abonelerin faturalarından tahsil ediliyor. Enerji kayıtları bu bağlamda korunuyor ve vatandaşın sırtına daha fazla yük biniyor" dedi. Gürer, ayrıca kaçakçıların, kaçak kullanım nedeniyle kayıp kaçak bedellerini tüm abonelerden tahsil etmeye devam ettiğini de eleştirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, bu durum “Enerji piyasasına ilişkin düzenlemelerle borçlarını ödeyemeyen abonelere ödeme sağlıkları sunuluyor” şeklindedi. Bayraktar, abonelerin elektrik ve doğalgaz borcu olan, birikmiş borçlarını ödeme taahhüdüyle ya da gecikme zamlarıyla ödeme imkânı sunduklarını belirtti. Bakan, ayrıca borçların taksitlendirildiğini ve dolayısıyla borçlarının ödenmeyen abonelere bir nebze de olsa sağlığının sağlandığını vurguladı.

Vatandaşın yükü artıyor

Gürer, enerji şirketlerinin depolamalarını düzenlemelerini eleştirerek, “Ekonomik krizler, organların temel ihtiyaçlara kolaylaştırılmasını zorlaştırıyor. Elektrik ve doğalgaz çalışırken dikkatli olmaya çalışan aboneler, iktidarın sunduğu kesintiler nedeniyle daha da zor durumda düşüyor. Özellikle yaz ve kış saati uygulamaları, ışıkların gereksiz yere yanmasına ve kayıp kaçak fiyatlarının artmasına neden oluyor" dedi

İçinde bulunduğumuz durum

Türkiye genelinde mesken elektrik abone sayısı 42 milyon 104 bin, Kanal abone sayısı ise 20 milyon 785 bin olduğu açıklanırken, Gürer, “Vatandaşların sırtındaki yükte her geçen gün artıyor ve bununla birlikte daha fazla hane enerji kesintileriyle karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu.

Geleceğe dönük endişeler

Gürer, enerji şirketlerinin faaliyetlerini düzenlemelerinin, halkın daha da zor duruma girdiğini ifade etti. “Eğer bu tür düzenlemelere son verilirse, kişinin daha fazla mağduriyet yaşayacağı” uyarısında bulunuldu. Gürer, elektrik ve elektrik kesintilerinin özellikle kış aylarında daha fazla sorun yaratacağına dikkat çekti.