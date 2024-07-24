Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili olarak gereken adımları atacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu kararlılık, belediyelerin prim borçlarının tahsil edilmesini hedefliyor.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için istihdam artışı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim borçlarının tahsili gibi önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle yerel seçimler öncesinde CHP'li belediyelerin prim borçlarının artış gösterdiğini ve bu duruma dikkat çektiğini ifade etti.

Bakan, SGK'nin 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ve 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında temel gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirtti. Bu nedenle, belediyelerin prim borçlarının tahsil edilmesi, sosyal güvenlik sisteminin işleyişinin sağlıklı devam etmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda net bir şekilde ifade ettiği doğrultuda, belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımların atılacağını belirten Bakan Işıkhan, bu sürecin etkin yönetimi ve uygulanması için ilgili birimlerle sürekli olarak koordinasyon içinde olduklarını söyledi.