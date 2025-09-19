Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yüksek vergi borcu bulunan mükelleflerin açıklanmasına ilişkin takvimi duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzeri borcu ya da kesinleşmiş cezası bulunanların isimleri Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk olarak vergi dairelerinde ilan edilecek

GİB’den yapılan açıklamaya göre, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde listeler ilan panolarına asılacak. Ardından, 16-30 Aralık tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacak.

İki ayrı liste hazırlanacak

Tebliğe göre, mükellef bilgileri iki liste halinde açıklanacak. İlk listede, 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 itibarıyla ödenmemiş vergi ve ceza borçları yer alacak.

İkinci listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararları sonucunda kesinleşen vergi ve ceza tarhiyatları bulunacak.

Deprem bölgesi kapsam dışı bırakıldı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin vergi borçları ise açıklama kapsamı dışında tutulacak.