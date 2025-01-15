Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun devre arasına girerken ilk ayrılığı yaşadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Makedon futbolcu Enis Bardhi ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı.

Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Bordo-mavili ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Enis Bardhi’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, futbolcunun sözleşme feshi nedeniyle herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

Bardhi’nin Trabzonspor kariyeri

2022 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, bordo-mavili ekipte toplam 97 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Bardhi, takıma önemli katkılarda bulundu.