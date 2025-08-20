Bornova Belediyesi, ilçenin gözde bölgelerinden biri olan 159 Sokak’ta gerçekleştirdiği özel projeyle sokak estetiğini ve kullanım kalitesini yükseltti. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokakta kalıcı düzenlemeler hızla sona yaklaştı.

Başkan Ömer Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte sokaktaki çalışmaları inceledi. Başkan Eşki, “Yakında sadece Bornova’ya değil, tüm İzmir’e örnek olacak bir sokak kazandırıyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu dönüşümden çok memnun” ifadelerini kullandı.

Gökan Zeybek projeyi övdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bornova Belediyesi’nin çalışmasının kent estetiğine değer kattığını vurguladı. Zeybek, “Yerel yönetim vizyonunu gösteren bu tür projeler, yaşam kalitesini artırıyor ve kent kültürünü güçlendiriyor. Bu uygulama İzmir’in birçok bölgesine ilham olacak” dedi.

6 bin metrekarelik kapsamlı dönüşüm

Proje kapsamında 162 Sokak’tan Mustafa Kemal Caddesi’ne kadar uzanan 400 metre uzunluğunda, toplamda 6 bin metrekarelik alan yenilendi. Renkli baskı asfalt ve kaldırımlar, granit tretuvarlar, modern aydınlatma sistemleri ve yapılacak ağaçlandırma ile sokak yepyeni bir kimliğe kavuşuyor.

Süvari Caddesi de sırada

Başkan Ömer Eşki, benzer bir düzenlemenin kafe ve restoranlarıyla ilçenin en hareketli bölgelerinden biri olan Süvari Caddesi’nde de uygulanacağını açıkladı. Böylece Bornova’da modern yaşam alanları yaratma çalışmaları genişletilecek.