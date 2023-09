Bornova 1877, profesyonel ligdeki ilk maçında konuk ettiği Bayburt Özel İdare'yi farklı bir skorla 5-1 yendi.

İki takım arasında oldukça çok fark vardı. Ev sahibi ekip, büyük bir üstünlük kurdu. Tek kale bir karşılaşma oldu. Sürekli pas yaptı, rakibine topu kolay kolay vermedi. Verdiğinde ise yaptığı presle hemen etkisiz hale getirdi. Sadece 1 kez tehlike yaşadı kalesinde. Onun da golle sonuçlandığını düşünmeyin sakın. Gol, pozisyon yokken oldu. Anlatacağım az sonra.

***

Tek kale oynayan bir takım 5-1 yenmişse baştan sona rahat oynadığını düşünebilirsiniz. Oyun olarak evet ama skor olarak değil. Gol atması beklenirken, beklenmedik bir şekilde kalesinde golü gördü. 15. dakikada Sabahattin Destici kenarda topu kaptırdı. Berat Aydın biraz sürdü. Tek başına kalabalık defansla baş etmesi gerekiyordu. O da aşırtma şut denedi, top ağlarla buluştu. Kaleci Bartu Kaya'nın da hatası vardı. Durduğu yer yanlıştı. Buna rağmen geri adım atıp, çıkarması gerekirdi.

Geriye düşen yeşil siyahlılara piyango düştü. Defans arkasına atılmak istenen pas fazla ileriye gitti. Uzun pası kaleci Ömer Can Laçin rahatça tutacakken elinden kaçırdı ve Emircan Koku hızlı davranıp, hemen kaptı ve verdiği pasla beraberlik golünü attırdı. 36. dakikada orta kafa ve gol. İşte bu öne geçtiği golden sonra rahata erdi Bornova 1877.

2. yarıda da üstün oyunu 3 gol daha getirdi.

***

Bayburt, sahaya genellikle deneyimsiz genç oyuncularla çıktı. İlk 11 değeri 50 bin euro. Deneyimli oyunculardan kurulu 331 bin euro rakibinden puan alması mucize gibi olurdu. Her alanda ezildi dersem hata etmiş olmam.

Bornova 1877, çok iyi pas yaptı. Herkes topa gitti pas aldı. Ayağa oynadı ve bu konuda hiç zorlanmadı. Kanatları çok iyi kullandı. Defans arkasına çok iyi paslar attı ve genellikle de başarılı oldu. Buradan çok pozisyon yakaladı.

Top rakibe geçtiğinde hemen baskı yaptı ve tatlı sert futbolla kapmayı başardı. Bu sayede ceza alanının yakınına bile getirtmedi dersem yanlış olmaz.

***

Murat Çaydemir tekniğiyle öne çıktı. Sabahattin kaptırdığı topla gol yetirmiş olsa da defanstan ileriye sık sık çıktı, pozisyonlar yarattı ve asist de yaptı. Emircan Koku güçlü bir oyuncu. Sağ açıkta çok güven verdi. Eren Fansa en sert oyuncu diyebilirim. Her topa müdahale etmek istedi, gözünü karartarak. Ama tecrübeli rakip karşısında oynadığı zaman böyle rahat topa vurmasına izin vermezler ve futbol kuralları dışına çıkmadan basit bir hareket yaparak sakatlanmasına neden olabilirler.

***

Bornova 1877'yi çok iyi gösteren rakibin kötü olmasıydı. Güçlü takıma karşı böyle güzel paslaşmalar, böyle güzel defans arkasına adam kaçırmalar pek olmayabilir. Nasıl bir takım olduğu ortaya çıktı. Her takım buna önlem alacak mutlaka.

Bayburt genç oyuncularla oynayacaksa en başta çok koşmalı ve çok savaşmalı. Eren gibi gözü kara davranmalı. Kariyerlerinin başındaki bu futbolcular kendilerini başka türlü gösteremezler, daha iyi bir oyuncu olamazlar. Yok olup giderler.

***

Tezahürat yapan taraftarlar, deplasman takımı gibi en köşeye alınmıştı. Oysa onların sahaya en yakın yerde olması gerekirdi. 90 dakika boyunca davul çaldılar, tezahürat yaptılar. Kendilerine ayrılan yer yakışmadı.

Anonsçu dersine hiç çalışmamıştı. Kadroları sayarken çok takıldı. Sıradan düz yazı gibi okudu. Ev sahibi coşkuyla söylenir. Her iki takım oyuncu değiştirirken ‘Takımımız Bornova 1877’den… Takımımız Bayburt Özel İdare’den…’ diye başladı. Deplasman takımı anonsçunun takımı değil, ev sahibi takım kendi takımı.