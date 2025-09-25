Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, sezona üç beraberlik ile başladıktan sonra teknik direktörlük görevine Gürkan Ferhatoğlu’nu getirdi. Ferhatoğlu, takımı daha önce de çalıştırmış ve başarılı bir dönem geçirmişti.

Ferhatoğlu ile yeni dönem başlıyor

Bornova 1877, sezon başında teknik direktörlük görevine Emin Sulhan’la başlamış ancak üç maçta alınan üç beraberlik sonrası yolları ayırmıştı. Yönetim, takımı daha önce de çalıştıran 42 yaşındaki Gürkan Ferhatoğlu ile anlaşarak, deneyimli teknik direktörü tekrar takımın başına getirdi.

Ferhatoğlu, geçen sezon Osmaniyespor FK'da görev yapmış ve başarılı bir performans sergilemişti. Bornova 1877 ile olan geçmişinde ise 33 maçta görev yaparak, 1.79 puan ortalaması tutturmuştu. Ferhatoğlu’nun yönetiminde, takımın daha önceki dönemdeki başarısının tekrar edilmesi bekleniyor.

Ferhatoğlu'nun imza töreni, Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin ve kulübe maddi destek sağlayan iş insanı Enis İbrim’in katılımıyla gerçekleşti. Törende, Ferhatoğlu'na verilen destek ve yeni dönemdeki beklentiler vurgulandı.

Ferhatoğlu, yeniden takımın başına geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin ligin üst sıralarına tırmanmak ve şampiyonluk mücadelesi vermek olduğunu belirtti. Geçen sezon yaşanan tecrübelerle daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini söyledi.