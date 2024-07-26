Bornova 1877, dış transferde Altınordu'da profesyonel olan ve Niğde Anadolu FK, Antalya Kemerspor, Ünye 1957 Spor, Özçamdibispor ve Didim Belediyespor'da forma giyen Mustafa Hakkı Peker ile anlaştı. 1999 doğumlu sol bek oyuncusu, yeni kulübüyle iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Transferler devam ediyor

Yeni transferle ilgili olarak konuşan Mustafa Hakkı Peker, “Bornova 1877 Spor Kulübü'yle anlaştığım için mutluyum. Kulüp forması altında önemli başarılara imza atmak istiyorum” dedi.

Kulüp yetkilileri ise Peker'in takımın defans hattına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Bornova 1877, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.